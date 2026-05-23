На «ТранспортФесте» дети ищут «зайца» в автобусе

СПб ГКУ «Организатор перевозок» впервые принимает участие в Международном транспортном фестивале «ТранспортФест».

Представители волонтерского объединения и сотрудники подготовили для гостей специальную развлекательно-образовательную программу. Вице-губернатор Кирилл Поляков лично поприветствовал организаторов и первых гостей на площадке.

Директор учреждения Виталий Войнов рассказал, что организаторы приглашают всех жителей и гостей Петербурга познакомиться с профессией контролера-ревизора в игровом формате. Особый акцент сделан на детской программе: юные гости могут «примерить» профессию, проверить оплату проезда и выполнить задание — найти «зайца» в салоне автобуса, сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатора перевозок» в «Макс».

Войнов отметил, что организаторы хотят развеять миф о контролере как о строгом карающем представителе транспортного блока. По его словам, это друг и помощник, к которому можно и нужно обращаться за помощью, особенно детям. Если ребенок потерялся, проехал свою остановку или растерялся, у сотрудников есть четкая инструкция: они прерывают проверку, помогают связаться с родителями, передают ребенка полиции или медикам.

В программе мероприятия также запланированы познавательная транспортная викторина с интересными фактами и необычными вопросами, а также мемо-игры и пазлы на транспортную тематику. Самых активных участников ждут памятные сувениры.