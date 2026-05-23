Детективы расследуют сексуальные преступления по делу принца Эндрю

Полиция долины Темзы проводит расследование в отношении бывшего принца Эндрю по подозрению в сексуальных домогательствах и должностных преступлениях. В центре внимания находится женщина, которую мог направить к нему Джеффри Эпштейн.

Правоохранители изучают предполагаемые нарушения, включая сексуальные домогательства и коррупцию. Они работают с материалами, изъятыми при обыске в бывшей резиденции принца Эндрю, Роял Лодж в Виндзоре, пишет The Mirror.

Принц был освобожден под следствие в феврале после ареста в свой 66-й день рождения. Первоначальные обвинения касались передачи коммерческой информации Джеффри Эпштейну.

Адвокат Брэд Эдвардс заявил, что как минимум одну 20-летнюю девушку Эпштейн направил к принцу. После ночи с Эндрю ей предложили чай и провели экскурсию по Букингемскому дворцу. В 2014 году Вирджиния Джуффре первой публично обвинила принца. Она утверждала, что в 17 лет стала жертвой Эпштейна и вступила в интимную связь с Эндрю.

В прошлом году Вирджиния Джуффре покончила с собой. На данный момент принц Эндрю отпущен под следствие. Это означает, что у полиции и прокуроров нет жестких временных ограничений для принятия решения о предъявлении официальных обвинений. Ожидается, что расследование займет много месяцев.

Следствие полагает, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальную информацию об инвестициях. Однако экс-принц отрицает все обвинения.