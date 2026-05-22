Фигуристка Медведева заявила смене приоритетов после предложения руки и сердца

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о смене приоритетов после предложения руки и сердца. По словам спортсменки, основной фокус в ее жизни теперь сконцентрирован на семье.

В ноябре прошлого года фигуристка Евгения Медведева получила предложение руки и сердца от танцора Ильдара Гайнутдинова. В подкасте «На личный счет» спортсменка рассказала о смене приоритетов. Сейчас ее основной фокус сосредоточен на семье. Она подтвердила, что выходит замуж в этом году. По словам Медведевой, даже при неудаче в работе она все равно планирует заключить брак.

Спортсменка стала проще относиться к профессиональным неудачам. Ее принцип теперь такой: не повезло в работе, значит, повезло в любви. Медведева добавила, что контракты иногда срываются. Теперь она воспринимает это как рабочую ситуацию.

Евгения и Ильдар познакомились в 2024 году на проекте «Звездные танцы». После окончания шоу у них начались отношения, а летом 2025 года пара подтвердила роман, опубликовав совместные фотографии в социальных сетях.

Напомним, что Медведева является чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, а также серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в апреле 2023 года официально объявила о завершении карьеры.