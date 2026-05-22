Участники из шести стран прибыли на транспортный фестиваль в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». В этом году мероприятие собрало делегации из 50 регионов России и шести стран.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поприветствовал участников и гостей фестиваля. Он заявил, что отрасль находится на этапе стремительной трансформации. Развитие современной, эффективной и комфортной транспортной системы входит в число десяти городских приоритетов.

По его словам, на территории Северной столицы растет доля экологичных решений в сфере перевозок, внедряются цифровые технологии, повышается уровень комфорта и доступности транспорта для граждан. Поляков подчеркнул, что у Петербурга есть все необходимое, чтобы оставаться в авангарде этих изменений и делиться лучшими практиками с другими регионами.

В мессенджере «Макс» вице-губернатор подчеркнул, что «ТранспортФест» объединяет несколько мероприятий. В их число входят выставка инновационной техники, парад ретро-транспорта, конкурс водительского мастерства, а также деловая и культурная программы.

Также в рамках фестиваля Поляков вручил награды победителям XXVIII Международного конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. За призовые места боролись профессионалы из 77 городов России, а также из Беларуси и Казахстана.

В финал вышли 179 водителей, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства, выдержки и ответственности. Поляков поблагодарил каждого участника за профессионализм, дисциплину и преданность профессии.

Вице-губернатор отметил, что в этом году фестиваль посвящен вековому юбилею регулярного автобусного движения в Северной столице. Он уверен, что «ТранспортФест» станет продуктивной площадкой для профессионального диалога и послужит стимулом для внедрения передовых решений в регионах России.