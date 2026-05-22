Транспортные предприятия Петербурга договорились о музейном сотрудничестве

В Санкт-Петербурге подписали соглашения о музейном сотрудничестве. Новый документ предусматривает совместные выставки, единые экскурсионные маршруты с одним билетом и профориентационные проекты для школьников и студентов.

В рамках VII Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» городские транспортные предприятия подписали соглашение о кросс-музейном сотрудничестве. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о кросс-музейном сотрудничестве.

Документ предусматривает проведение совместных выставок, запуск единых экскурсионных маршрутов и программ с использованием единого билета. Также стороны договорились о реализации профориентационных проектов для школьников и студентов, а также о создании совместных цифровых проектов, сообщил Поляков в мессенджере «Макс».

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич рекомендовал посетителям обратить внимание на несколько локаций. В их число входит музей «Горэлектротранса» со спектаклями, которые там проходят.

Также туристам стоит посетить Музей оловянного солдатика, Остров фортов и пляж Ласковый в Курортном районе. По его словам, на последней локации можно прогуляться по экотропам и совместить это с прогулкой по исторической части Петродворцового района Северной столицы.