Авито Реклама запустил автотаргетинг

История семьи Усольцевых обрастает новыми деталями, которые ставят под сомнение версию о несчастном случае. Свидетели сообщают о встречах с пропавшими в Таиланде и Лос-Анджелесе. Исчезновение без следа Семья Усольцевых отправилась в отпуск в Красноярский край 28 сентября 2025 года. Сергей, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака выбрали маршрут в районе Кутурчинского Белогорья. Глава семейства считался опытным туристом. Он мог ориентироваться на местности, умел читать карты и оценивать риски. Семья решила прогуляться по короткому маршруту у подножия горы Буратинка. Эта тропа считалась безопасной для подготовленных туристов.Усольцевы вошли в лес и не вернулись. Позже в Кутурчинском Белогорье началась масштабная поисковая операция. В ней участвовали свыше полутора тысяч человек. Среди них были спасатели, следователи, лесники, кинологи с собаками и добровольцы. Также в...