Авито Реклама запустил автотаргетинг

Авито Реклама расширил набор инструментов для настройки таргетинга, добавив возможность автоматического подбора аудитории для показов.
Как сообщили в пресс-службе Авито, теперь алгоритмы площадки самостоятельно анализируют рекламный текст, креатив и поведение пользователей. Новый инструмент подойдёт малому и среднему бизнесу, а также рекламодателям, которым требуется быстро запускать кампании с минимумом ручных настроек. Автотаргетинг опционально доступен как в новых кампаниях, так и в уже активных.