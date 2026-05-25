Мария Маслова шьет белье для женщин переживших рак молочной железы

Ижевский бренд GREEN BRA под руководством Марии Масловой доказывает, что красота и комфорт возможны даже после тяжелого диагноза. Социальная миссия проекта — подарить женщинам, пережившим мастэктомию, не просто белье, а уверенность и радость жизни.

Основательница бренда Мария Маслова производит нижнее белье из натуральных тканей в Ижевске. В ассортименте есть модели для разных типов фигур, домашняя одежда, купальники и пляжная коллекция. Но главное отличие бренда — особая линейка белья для женщин после операции по удалению молочной железы.

Мария призналась, что разработка этой линейки давалась тяжело. Она открывала статьи хирургов, смотрела фотографии, плакала и откладывала работу. Перелом наступил, когда она начала знакомиться с женщинами, перенесшими операцию. Живое общение помогло принять реальность и превратить страх в дело.

Одна из клиенток бренда, перенесшая мастэктомию два года назад, рассказала, что раньше мучительно изобретала «велосипед» — что-то подкладывала, придумывала. Но когда надела специальное белье от Марии, ощущения изменились кардинально.

Первый эксперт, с которым Мария посоветовалась, был психолог. Его слова определили судьбу проекта: если можно хотя бы немного сделать жизнь женщин более красочной и красивой, это обязательно нужно сделать.

Сегодня GREEN BRA — это пример того, как малый бизнес решает большую социальную проблему, возвращая женщинам после рака право на красоту, комфорт и нормальную жизнь без самодельных приспособлений.