Россиян предупредили о росте цен из-за идеи увеличить отпуск до 35 дней

Депутаты Государственной думы предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Однако данная инициатива может привести к росту цен для потребителей.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева оценила инициативу парламентариев об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней. По словам эксперта, предложение не имеет экономических и социальных предпосылок. Продолжительность отпуска в 28 дней в мировой практике считается адекватной для полноценного отдыха.

В беседе с 360.ru Яковлева отметила, что инициатива невыгодна для бизнеса. Финансовые издержки на содержание большего штата сотрудников для подстраховки во время отпусков лягут на плечи потребителей. Компании будут вынуждены повышать цены на товары и услуги, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Ранее в Госдуме сообщили, что увеличение отпуска на одну неделю поможет предотвратить профессиональное выгорание россиян. При этом парламентарии предлагают сохранить действующее правило, которое позволяет делить отпуск на части при условии, что одна из них составляет не меньше 14 календарных дней.