Четверг, 4 июня 2026

$72.56    €84.61    ¥10.73

18.4 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоПоезд из Севастополя в Петербург задерживается на три часа из-за угрозы БПЛА

Поезд из Севастополя в Петербург задерживается на три часа из-за угрозы БПЛА

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нарушила график движения поездов в Крыму. Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург прибывает с опозданием на три часа.

Из-за угрозы атаки беспилотников два поезда из Крыма в Петербург задерживаются более чем на три часа. Крымская железная дорога вынуждена приостановить движение пассажирских составов на нескольких участках.

В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что задержки коснулись многих направлений. В их число вошли поезда, следующие в Северную столицу.

По состоянию на 7 утра 4 июня состав № 179 из Петербурга в Евпаторию отправился с вокзала 2 июня и опаздывает на два часа. Поезд № 78 из Симферополя выехал 3 июня. Его прибытие в Петербург задерживается на 4,5 часа. Состав № 008 из Севастополя отстает от графика на три часа.

Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, а проводники помогают пассажирам.

Напомним, что утром 3 июня в аэропорту Пулково также задержали отправление 32 рейсов, а 17 бортов отменили. Задержки связаны с атакой беспилотных летательных аппаратов. В ходе инцидента ранения получили жители трех районов Петербурга.

В ночь на 3 июня силы ПВО уничтожили 59 беспилотников над Ленинградской областью, обломки одного из них повредили четыре частных дома в Лужском районе.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

За 25 лет цена участия в ПМЭФ выросла в 56 раз

За четверть века стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выросла в 56 раз в рублях и в 23 раза в долларах. В 2026 году финальная цена пакета «Участник» достигла отметки в 1,6 миллиона рублей. Динамика цен За 25 лет стоимость участия в ПМЭФ выросла в 56 раз в рублевом эквиваленте и в 23 раза в долларах. Сумма увеличилась с тысячи долларов или около 29 тысяч рублей в 2001 году до 1,632 миллиона рублей в 2026 году. Накопленная инфляция с 2012 года составила порядка 110–120%, в то время как цена билета на ПМЭФ за этот период выросла в 23 раза.Стоимость полноценного участия во всех мероприятиях ПМЭФ-2026 зависит от времени покупки билета. Стартовая цена в конце декабря 2025 года составляла 850...
Читать далее
Наука

Ученые нашли источник загадочных радиосигналов после 20 лет поисков

Австралийские радиоастрономы раскрыли источник загадочных космических сигналов, остававшихся необъяснимыми на протяжении 20 лет. Долгопериодические радиопереходные явления По словам ученых, долгопериодические радиопереходные явления представляют собой отдельный класс небесных радиоизлучений. Астрономы обнаружили этот тип объектов в 2005 году. Большинство известных радиоизлучающих космических тел испускают кратковременные вспышки, которые длятся меньше нескольких секунд. Долгопериодические радиопереходные явления устроены иначе. На сегодняшний день ученые знают около дюжины таких объектов. Они производят радиоволны в виде длительных вспышек. Продолжительность одной вспышки варьируется от нескольких минут до одного часа.Ранее исследователи высказывали предположения о природе этих явлений. По их мнению, источником радиовспышек могут быть сильно магнитные пульсары, которые называют магнетары. Новое исследование Результаты исследования Кови Роуза из Сиднейского университета с использованием австралийского радиотелескопа SKA Pathfinder показали, что в возникновении по крайней мере некоторых долгопериодических...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть полиция суд кража Россия петербург пострадавшие владимир путин прокуратура мошенничество пулково музыка цены семья женщины ученые рейтинг уголовное дело бизнес финляндия ранения штраф реставрация мошенники пенсионерка автомобили нападение крым ПМЭФ космос молодежь кирилл поляков законопроект ограбление форум самолеты кгиоп депутаты судебные приставы автобусы завод поезд комитет по транспорту

Новости дня

Наука

Ученые раскрыли тайну превращения черных дыр в белые

Общество

Мессенджер «Макс» исчез из магазина Apple

Общество

В Финляндии заявили о готовности сбить летевшие на Петербург дроны

Новости

Мойка78: Сбер и МАВИС договорились о партнерстве в строительстве

Транспорт

В Петербурге создадут интеллектуальную трамвайную линию

Транспорт

Новый завод робототехники открыли на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Зенит

Тренер сборной Бразилии даст шанс игрокам из «Зенита»

Общество

Жителям Петербурга напомнили о запрете публиковать фото атак БПЛА

Новости

Мойка 78: Сбер соединил свою экспертизу с академическим опытом СПбГУТ

Транспорт

Петербург занял вторую строчку в рейтинге газомоторного топлива

Звезды

Онкобольная блогер Лерчек прошла шестую химиотерапию

Общество

За 25 лет цена участия в ПМЭФ выросла в 56 раз

Культура

Участницы «Бурановских бабушек» готовы представить Россию на «Интервидении»

Общество

Мошенник выплатил пожилой петербурженке почти 300 тысяч рублей

Общество

КГИОП получит право не учитывать мнения жителей при сносе старинных зданий

Общество

В Петербурге задержали 20-летнего пособника мошенников после кражи на 934 тысяч

Общество

Два нарядных робота привлекли внимание участников ПМЭФ-2026

Новости

Авито и Минэк: марафон для МСП собрал почти 1 млн просмотров

Транспорт

В рамках ПМЭФ АвтоВАЗ и политех Петербурга объединились для подготовки кадров

Новости

Как петербургские новостройки становятся спортивными хабами и зелёными офисами

Общество

В период ПМЭФ жители Петербурга жалуются на неприятный запах

Новости

Авито: спрос на авто 201–250 л.с. вырос на 70,6%

Общество

Водителям рассказали о компенсации за вмятину от камня из-под газонокосилки

Транспорт

На Северо-Западе России появится первый кластер беспилотных систем

Общество

Школьникам из Петербурга помогут получить рабочую специальность за счет бюджета

Общество

Перед приездом Путина на ПМЭФ петербуржцы жалуются на сбои в работе Интернета

Общество

Технологические стартапы поборются за контракты с бизнесом на ПМЭФ-2026

Транспорт

Участники ПМЭФ приступили к обсуждению глобальной экономики в Петербурге

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb