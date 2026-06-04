Поезд из Севастополя в Петербург задерживается на три часа из-за угрозы БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нарушила график движения поездов в Крыму. Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург прибывает с опозданием на три часа.

Из-за угрозы атаки беспилотников два поезда из Крыма в Петербург задерживаются более чем на три часа. Крымская железная дорога вынуждена приостановить движение пассажирских составов на нескольких участках.

В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что задержки коснулись многих направлений. В их число вошли поезда, следующие в Северную столицу.

По состоянию на 7 утра 4 июня состав № 179 из Петербурга в Евпаторию отправился с вокзала 2 июня и опаздывает на два часа. Поезд № 78 из Симферополя выехал 3 июня. Его прибытие в Петербург задерживается на 4,5 часа. Состав № 008 из Севастополя отстает от графика на три часа.

Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, а проводники помогают пассажирам.

Напомним, что утром 3 июня в аэропорту Пулково также задержали отправление 32 рейсов, а 17 бортов отменили. Задержки связаны с атакой беспилотных летательных аппаратов. В ходе инцидента ранения получили жители трех районов Петербурга.

В ночь на 3 июня силы ПВО уничтожили 59 беспилотников над Ленинградской областью, обломки одного из них повредили четыре частных дома в Лужском районе.