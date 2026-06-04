Мессенджер «Макс» исчез из магазина Apple

Мессенджер «Макс» исчезло из магазина App Store. Теперь владельцы iPhone не смогут установить этот мессенджер стандартным способом, а уже установленная версия продолжит работать без обновлений.

Представители мессенджера заявили, что направили запрос в Apple и работают над решением проблемы. Конкретную причину удаления Apple публично не объяснила, разработчик также пока не приводит подробностей.

Специалисты рассказали о последствиях удаления мессенджера «Макс» из магазина приложений. На устройствах с уже установленной программой приложение продолжит работать в обычном режиме. Звонки, сообщения и остальные функции останутся доступны для пользователей.

Главный риск заключается в другом. Владельцы iPhone не смогут обновлять приложение или переустанавливать его. Если человек удалит «Макс» со своего смартфона или поменяет устройство, вернуть мессенджер через App Store не получится. Такая возможность появится только после восстановления программы в каталоге.

Ранее Apple уже удаляла программы из магазина App Store по разным причинам. Однако не всегда компания предоставляет подробные комментарии. В настоящее время на iPhone нельзя установить приложение в обход официального магазина привычными способами. Поэтому будущее мессенджера «Макс» зависит от переговоров разработчика с Apple.