Петербург и Узбекистан договорились расширять взаимную торговлю на «Иннопром»

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел серию встреч с представителями Узбекистана.

Он обсудил ключевые направления сотрудничества с заместителем премьер-министра республики Жамшидом Ходжаевым, хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, его заместителем Обиджоном Муминовым, а также с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Сурхобом Абдурахмоновым.

Вице-губернатор передал коллегам дружеский привет и наилучшие пожелания от губернатора Александра Беглова. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества между Петербургом и Узбекистаном, договорившись продолжать совместную работу по увеличению объемов взаимной торговли, поддержке кооперации предприятий и развитию инфраструктурных проектов.

Поляков в своем канале в мессенджере «Макс» отметил, что уже сегодня в Ташкенте реализуется проект квартала «Санкт-Петербург» и одноименного Торгового дома, что создает дополнительные возможности для бизнеса. Отдельное внимание на переговорах уделили наращиванию поставок плодоовощной продукции и созданию в Петербурге современного торгово-логистического центра.

По словам вице-губернатора, такой системный диалог позволит последовательно расширять сотрудничество и запускать новые взаимовыгодные проекты.