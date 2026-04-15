Миссия «Артемида-2» стала первой ступенью возвращения человека на Луну

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что успешная миссия «Артемида-2» стала лишь первым актом возвращения Америки на Луну. По его словам, программа представляет собой эстафетную гонку, которая приведет к высадке астронавтов, созданию лунной базы и к полету на Марс.

Изменение архитектуры программы

После успешного приводнения «Артемиды-2» Айзекман изложил обновленные планы агентства. По его словам, за несколько коротких недель администрация NASA пересмотрела график программы. Высадка на Луну перенесена на 2028 год и будет проходить в рамках миссии «Артемида-4». Ранее запланированный полет «Артемиды-3» теперь будет представлять собой испытание системы посадки человека на Луну на околоземной орбите в 2027 году, сообщает Space.com.

Айзекман подчеркнул, что NASA больше не стремится угодить всем, поскольку это происходит в ущерб миссии. Агентство взяло на себя множество противостоящих обязательств и отвлекающих факторов, но теперь намерено сосредоточиться на главном. Изменения будут проходит в сотрудничестве с международным сообществом.

Конкуренция с Китаем

Лунная база будет строиться постепенно. На начальных этапах она будет больше похожа на строительную площадку или свалку. Роботизированные посадки в районе южного полюса Луны планируется проводить с периодичностью до одного раза в месяц, начиная с 2027 года. Айзекман отметил, что не каждая роботизированная миссия будет успешной, но агентство готово учиться на ошибках.

Также глава агентства рассказал о соперничестве с Китаем, который намерен высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Айзекман заявил, что успех будут измерять месяцами, а не годами. Он подчеркнул, что американская сторона явно не хочет уступать.

Бюджет и кадровые изменения

В дискуссиях вокруг NASA доминировали сокращение штата и опасения по поводу бюджета. Предложение Белого дома о сокращении финансирования NASA почти на 25% в 2026 финансовом году было фактически отменено, и Конгресс утвердил бюджет в размере 24,4 миллиарда долларов. Но на 2027 финансовый год запрос Белого дома предусматривает почти такие же сокращения.

Айзекман также анонсировал программу NASA Force, цель которой является привлечение в агентство новых специалистов путем набора персонала из различных компаний. Программа также предлагает возможности обмена для специалистов NASA, позволяя им работать в различных отраслях.