Среда, 15 апреля 2026
$76.25 €89.14 ¥11.13
8.4 C
Санкт-Петербург
Наука

Миссия «Артемида-2» стала первой ступенью возвращения человека на Луну

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что успешная миссия «Артемида-2» стала лишь первым актом возвращения Америки на Луну. По его словам, программа представляет собой эстафетную гонку, которая приведет к высадке астронавтов, созданию лунной базы и к полету на Марс.

Изменение архитектуры программы

После успешного приводнения «Артемиды-2» Айзекман изложил обновленные планы агентства. По его словам, за несколько коротких недель администрация NASA пересмотрела график программы. Высадка на Луну перенесена на 2028 год и будет проходить в рамках миссии «Артемида-4». Ранее запланированный полет «Артемиды-3» теперь будет представлять собой испытание системы посадки человека на Луну на околоземной орбите в 2027 году, сообщает Space.com.

Айзекман подчеркнул, что NASA больше не стремится угодить всем, поскольку это происходит в ущерб миссии. Агентство взяло на себя множество противостоящих обязательств и отвлекающих факторов, но теперь намерено сосредоточиться на главном. Изменения будут проходит в сотрудничестве с международным сообществом.

Конкуренция с Китаем

Лунная база будет строиться постепенно. На начальных этапах она будет больше похожа на строительную площадку или свалку. Роботизированные посадки в районе южного полюса Луны планируется проводить с периодичностью до одного раза в месяц, начиная с 2027 года. Айзекман отметил, что не каждая роботизированная миссия будет успешной, но агентство готово учиться на ошибках.

Также глава агентства рассказал о соперничестве с Китаем, который намерен высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Айзекман заявил, что успех будут измерять месяцами, а не годами. Он подчеркнул, что американская сторона явно не хочет уступать.

Бюджет и кадровые изменения

В дискуссиях вокруг NASA доминировали сокращение штата и опасения по поводу бюджета. Предложение Белого дома о сокращении финансирования NASA почти на 25% в 2026 финансовом году было фактически отменено, и Конгресс утвердил бюджет в размере 24,4 миллиарда долларов. Но на 2027 финансовый год запрос Белого дома предусматривает почти такие же сокращения.

Айзекман также анонсировал программу NASA Force, цель которой является привлечение в агентство новых специалистов путем набора персонала из различных компаний. Программа также предлагает возможности обмена для специалистов NASA, позволяя им работать в различных отраслях.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Стас Барецкий готов купить квартиру Пугачевой на Арбате и подарить Долиной

Шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что ведет переговоры о покупке квартиры Аллы Пугачевой в Москве и собирается подарить недвижимость Ларисе Долиной.Реакция ДолинойСтас Барецкий в беседе с «Газетой.Ru» признался, что занимается вопросом покупки квартиры Пугачевой. Он подчеркнул, что ему не важна стоимость недвижимости, и шоумен готов отдать полмиллиарда рублей, чтобы предоставить жилье Ларисе Долиной после скандала с ее квартирой.Однако, Долина не хочет жить в этом помещении, так как считает, что это вызовет много шума в обществе, а ей сейчас это не нужно, добавил музыкант.Тогда Барецкий решил открыть в квартире музей пыток. Он назвал этот бизнес прибыльным, отметив, что люди любят смотреть на экспонаты, связанные с мучениями и страданиями. По его мнению, с деловой точки зрения это окупит расходы. При...
Читать далее
Наука

Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат JUICE в ноябре 2025 года оказался в идеальной позиции для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. С помощью инструментов зонда ученые сделали несколько ключевых открытий, включая рекордные выбросы водяного пара и масштабы газопылевого облака.Выбросы водяного параЧерез четыре дня после прохождения кометой перигелия, астрономы зафиксировали выброс водяного пара со скоростью две тысячи килограмм в секунду. В пересчете на сутки это эквивалентно 70 олимпийским бассейнам.К 12 ноября объем выбрасываемого пара не уменьшился. Ученые выяснили, что большая часть выбросов происходила с обращенной к Солнцу стороны кометы. При этом основная доля пара поступала не напрямую от ядра, а от ледяных пылевых частиц, вылетевших в окружающее облако газа и пыли. Особый интерес представляет сравнение содержания обычной воды и полутяжелой воды (HDO), соотношение которых...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети погода Россия петербург закон интернет работа цены женщины ученые штрафы Госдума адмиралтейский район ребенок штраф реставрация мошенники снег пенсионерка выплаты Дмитрий Песков реклама молодежь кредиты космос ограничения законопроект кирилл поляков общественный транспорт депутаты квартира медицина сочи певица уфас эксперты сергей миронов приговор аукцион смертность торги банкротство депутат

Новости дня

Новости

Авито: за полгода петербуржцы увеличили спрос на немецкие авто с пробегом на 65%

Наука

Астрономы смогли заглянуть в молодую галактику с помощью «Креста Эйнштейна»

Транспорт

В Петербурге открыли блокадную подстанцию № 4 после реставрации

Общество

Суд встал на сторону ректора СПбГУП в споре с изданием

Новости

Авито и НАДДиПС: каждая третья сделка на рынке спецтехники проходит онлайн

Общество

Новая хозяйка отказалась жить в особняке Меладзе

Общество

Многодетным матерям добавят пенсионные баллы за каждого ребенка

Общество

Казарму лейб-гвардии Стрелкового артдивизиона выставили на торги

Общество

Дмитрий Песков назвал ограничения Интернета в России временной мерой

Общество

Парламентарии утвердили оставшуюся треть членов Общественной палаты

Общество

Женщинам с детьми станет сложнее устроиться на работу после нового закона

Общество

Апрельский Сочи встретил туристов снегом и градом

Транспорт

Представители «Горэлектротранса» оценили исследовательские работы лицеистов

Общество

В Госдуме предложили ограничить рост цен на внутренний туризм

Транспорт

На траулере «Капитан Юнак» в Петербурге подняли Государственный флаг

Ленинградская область

Выплаты для заключивших контракт в Ленобласти достигнут 4,5 млн рублей

Новости

Авито поддержал программу бакалавриата Университета Иннополис

Общество

Директор Пугачевой прокомментировала слухи о приезде певицы в Россию

Общество

Отар Кушанашвили переживает за детей блогера Лерчек

Общество

Выживший в Охотском море Пичугин получил три года принудительных работ

Общество

В Госдуме одобрили создание единого реестра судебных экспертов и организаций

Новости

Что важно знать, чтобы перевозка автомобиля на эвакуаторе прошла успешно?

Транспорт

Маршруты общественного транспорта направят по проспекту Авиаконструкторов

Происшествия

Школьник взорвал петарду на уроке в одной из школ Адмиралтейского района

Наука

Ученые связали ожирение в молодости с преждевременной смертностью

Общество

Количество дизлайков превысило количество лайков под трейлером «Гарри Поттера»

Деньги

В России изменились правила подсчета стажа для многодетных родителей

Общество

Конфликтологов из Петербурга выдвинули на премию правительства

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb