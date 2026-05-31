Европейцы считали первую в мире пиццу куском хлеба из сточной канавы

Первые европейские путешественники, попробовавшие неаполитанскую пиццу в XIX веке, оставили о ней крайне негативные отзывы. Они сравнили это блюдо с хлебом из сточной канавы и назвали его тошнотворным пирогом с рыбой и перцем.

Первое впечатление американца

В тридцатые годы XIX века в Неаполе оказались две исторические личности. Первым был Сэмюэл Морзе, который в то время занимался живописью. Это было еще до того, как он начал карьеру в области электромагнетизма и передачи сигналов по проволоке. В 1830–1831 годах Морзе путешествовал по Италии и оставил впечатления о неаполитанской жизни. Он не обошел стороной и местную пиццу.

Морзе описал это блюдо как какой-то тошнотворный пирог. По его словам, пицца была покрыта ломтиками помидоров и посыпана мелкой рыбой, черным перцем и бог весть чем еще. В заключение он заявил, что такое угощение напоминает кусок хлеба, вытащенный из сточной канавы. Эта нелестная характеристика стала одним из самых критических отзывов о неаполитанском блюде. Впоследствии подобные оценки встречались и у других авторов.

Взгляд Александра Дюма

Второе свидетельство оставил автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» Александр Дюма. Во время поездки по Южной Италии в 1835 году писатель собрал множество наблюдений, которые позже опубликовали на французском языке.

Дюма писал, что молодые неаполитанцы из беднейших слоев, питаются всего пиццей и арбузом. Писатель опроверг распространенное заблуждение, будто они живут на макаронах. Дело в том, что макароны действительно родом из Неаполя, но стоили два сольдо за фунт и были не по карману беднякам. Они могли позволить их себе только по воскресеньям и в праздники. Все остальное время лаццароне ели арбузы летом и пиццу зимой.

Пицца для неаполитанцев

Дюма пояснил, что пицца круглой формы и замешивается на том же тесте, что и хлеб. Размер зависел от цены. Пиццы за два лиарда хватало на одного человека. Пиццы за два сольдо должно было хватить на всю семью. На первый взгляд пицца казалась простым блюдом, но при ближайшем рассмотрении она была довольно разнообразной. Пицца бывала с оливковым маслом, шпиком, салом, сыром, помидорами и мелкой рыбешкой.

Цена пиццы менялась в зависимости от урожая и стоимости продуктов. Если пицца с рыбой стоила полграно, значит, улов был удачным. Если пицца с маслом продавалась по грано, значит, год выдался неурожайным.

Еще один фактор, влиявший на стоимость блюда, назывался свежестью ингредиентов. Вчерашнюю пиццу нельзя было продать по той же цене, что и сегодняшнюю.