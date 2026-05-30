Петербуржцы жалуются на борщевик у детских площадок и во дворах домов

В конце мая жители Петербурга массово жалуются на борщевик, который растет у пешеходных дорожек, на газонах и рядом с детскими площадками.

На портале «Наш Санкт-Петербург» появляются обращения о росте борщевика во дворах жилых домов. Часть горожан сообщают о борщевике на газонах или рядом с детскими площадками.

Борщевик на газонах

Петербуржцы жалуются на нескошенную траву и борщевик, который растет на газонах рядом с жилыми домами.

«Не скошенная трава, в Пулковском парке, каждый год одна и та же проблема, трава не косится до середины лета, пока репейник и борщевик выше человеческого роста не вырастет», — пожаловался пользователь из Московского района Петербурга. «Неудовлетворительное содержание газонов, заросли борщевика», — сообщила жительница Петроградского района. «Прошу выкопать борщевик, рядом со скейт-площадкой», — отмечает пользователь из муниципального округа Звездное. «При благоустройстве дома был завезен газон с борщевиком, внутри двора, снаружи дома- везде много маленьких отростков. Прошу выкорчевать с корнем кусты и молодые листья», — пишет житель Московского района Петербурга.

Сорняк у детских площадок

Также жители Северной столицы сообщили, что видели растения у пешеходных дорожек и детских площадок

«Борщевик на детской площадке, остались маленькие листы росли уборки по предыдущей заявки», — пишет пользователь с Большеохтинского проспекта. «В торце дома Типанова 11 на газоне замечен Борщевик в большом количестве. Уже достаточно подрос. Газон не покошен, не обработан. В непосредственной близости расположена школа и спортивная площадка. Просьба выкорчевать растение до образования семян!» — отмечает житель Московского района Петербурга.

Штраф дачникам

Напомним, что ранее борщевик Сосновского исключили из списка оснований для изъятия дачных участков. При этом обязанность бороться с сорняком за владельцами сохраняется.

Для того чтобы избежать штрафа, дачники обязаны скашивать заросли до цветения. Им также нужно обрабатывать участок гербицидами и фиксировать все работы.

Дело в том, что борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений в России. Его сок вызывает химические ожоги, а семена разлетаются на сотни метров. За борщевик на участке землевладельца могут оштрафовать по статье 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица получат наказание в виде суммы от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 400 до 700 тысяч рублей.