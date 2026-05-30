Россиянам напомнили о традициях празднования Святой Троицы

Православные верующие в 2026 году отметят Троицу 31 мая. Праздник выпадает на 50-й день после Пасхи, поэтому его также называют Пятидесятницей.

Дата празднования Троицы

В 2026 году православные верующие отмечают день Святой Троицы 31 мая. Этот праздник также называют Пятидесятницей. Троица всегда выпадает на воскресенье. Она наступает на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение встретили 12 апреля. От этой даты и отсчитывается срок до Троицы.

Накануне Троицы верующие проводят Троицкую родительскую субботу. Этот день называется вселенским. В это время поминают не только своих усопших родственников и близких, но и молятся обо всех православных христианах мира.

В году существует всего две вселенские родительские субботы. Первая называется Мясопустной, которую отметили 14 февраля 2026 года. Вторая наступает за день до Троицы.

Понедельник 1 июня следует сразу за Троицей. Этот день называют днем Святого Духа. Православные христиане чествуют Святое Духа, который является одним из лиц Троицы.

У западных христиан празднование Троицы и Пятидесятницы разделено. Католики отметили Пятидесятницу 24 мая. Троицу они празднуют в следующее воскресенье после Пятидесятницы. В 2026 году этот день выпадает на 31 мая.

История праздника Троицы

У древнееврейского народа Пятидесятница была вторым из трех великих праздников. День установили в память о ветхозаветном явлении Бога на горе Синай и даровании закона евреям. Как и в современной православной традиции, Пятидесятницу праздновали на 50-й день после Пасхи. Считается, что через много лет в этот же день на апостолов сошел Святой Дух.

Согласно Новому Завету, Иисус Христос после Воскресения пробыл на земле еще 40 дней. Затем он вместе с учениками поднялся на Елеонскую гору и телесно вознесся на небеса. Христос обещал ученикам, что скоро на них сойдет Святой Дух.

Через десять дней после Вознесения Господня апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме. Они услышали с неба шум, похожий на звук сильного ветра. Затем появились разделяющиеся языки, напоминающие огненные. Один такой язык опустился на каждого из апостолов. Все они исполнились Святого Духа и начали говорить на других языках, как Дух давал им возможность произносить слова.

Считается, что в этот момент апостолы почувствовали любовь Бога и получили силы посвятить свою жизнь служению Ему и спасению людей. Именно с этого события начинается история Христовой церкви. По преданию, на месте сошествия Святого Духа построили первый христианский храм.

Богослужения на Троицу

День Святой Троицы входит в 12 самых важных церковных празднований в году. К ним же относят Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Вход Господень в Иерусалим и другие.

Накануне Троицы в православных церквях совершают всенощное бдение, чтобы подготовить верующих к литургии в праздничный день. Некоторые храмы в Троицу украшают вход и иконы березовыми веточками и травами. Это символизирует обновление людей благодаря Святому Духу. Литургия на Пятидесятницу считается одной из самых красивых и торжественных служб в году.

После литургии в день Святой Троицы совершается вечерня. Там читают с коленопреклонением молитвы. Верующие просят Господа ниспослать благодать Святого Духа, избавить от грехов, междоусобиц и войн.