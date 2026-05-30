В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы 2019 года

Депутаты Государственной думы внесли законопроект о возврате прежнего пенсионного возраста, который составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Парламентарий внесли законопроект в феврале 2026 года. Он предлагает отменить ключевые параметры пенсионной реформы 2019 года.

Переходный период реформы все еще продолжается. В 2026 году страховая пенсия по старости назначается мужчинам в 64 года. Женщины получают такую пенсию в 59 лет. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Средний размер пенсии на февраль 2026 года составил около 25,2 тысячи рублей. Коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии и утраченного заработка, составляет около 25%. Этот показатель ниже международных рекомендаций, которые составляют 40%. Работающие пенсионеры могут рассчитывать на ежегодный перерасчет, но максимальная прибавка составляет три пенсионных балла в год. Эта сумма не зависит от размера заработка.

Критики возврата к старым нормам указывают на демографические показатели. Откат реформы потребовал бы триллионов рублей в бюджете Социального фонда. Законопроект на данный момент не имеет законодательной перспективы.

Эксперты рекомендуют россиянам контролировать индивидуальный пенсионный коэффициент через «Госуслуги», проверять учет стажа в системе Социального фонда и заниматься финансовым планированием с учетом низкого коэффициента замещения.