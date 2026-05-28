Жители Вологодской области пожаловались на агрессивных комаров

Жители Вологодской области жалуются на агрессивных комаров, которые кусают их в парках, дворах и даже подъездах. Причиной агрессивного поведения насекомых может послужить аномально снежная зима и стремительное весеннее потепление.

Насекомые нападают стремительно, больно кусают и активны в вечернее время. Аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкортостане.

Энтомолог Константин Китаев в разговоре RuNews24.ru объяснил, что обильные снегопады обеспечили естественное утепление почвы. Личинки и яйца комаров пережили сильные морозы. Весной массовое таяние снегов привело к образованию множества временных водоемов, а раннее повышение температуры до 20-30 градусов ускорило созревание личинок в 2-3 раза.

По словам экспертов, нынешняя вспышка является самой мощной за последние десятилетия. На данный момент в городах доминирует комар вида Aedes (кусака). В отличие от обычного пискуна, кусака нападает молча, быстро и больно. Также он может преследовать жертву десятки километровов, а ветер способен занести комаров на 15-й этаж. Основными рассадниками в городах становятся подтопленные подвалы и лужи у газонов.

Энтомологи сообщают, что комары слетаются на запах углекислого газа, аммиака и молочной кислоты. Чаще всего кусают людей в состоянии алкогольного опьянения, так как алкоголь повышает температуру тела и меняет состав пота. Также в группе риска находятся спортсмены.