МТС обновила мобильный интернет в парках и садах Петербурга к началу лета

В преддверии летнего сезона МТС установила десятки новых базовых станций LTE в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортном районах Санкт-Петербурга, затронув как густонаселённые жилые кварталы, так и зелёные зоны, включая сады Олимпия, Дворца Юсуповых и Василеостровец, парки Озеро Долгое, Малиновка, Город Героев и Сосновка, а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.
Компания использует в северо-западном регионе все доступные диапазоны частот от 800 МГц до 2600 МГц, чтобы увеличить пропускную способность и ускорить передачу данных, а технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить её к летним нагрузкам.
Директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук отметил: «Петербург летом притягивает множество гостей со всей страны и заграницы, нагрузка на сеть кратно вырастает, поэтому мы заранее усиливаем ее. В этот раз мы расширили покрытие LTE как в жилых микрорайонах, так и в точках притяжения горожан и туристов — местах для променадов — парках, садах, скверах. Параллельно с подготовкой к высокому туристическому сезону мы значительно обновляем инфраструктуру на Северо-Западе: продолжаем работы по установке нового высокопроизводительного отечественного оборудования на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Масштабный проект поможет увеличить пропускную способность сети, повысить надежность инфраструктуры в регионе, переведет мониторинг и контроль управления трафиком на новый технологический уровень».