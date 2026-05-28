МТС обновила мобильный интернет в парках и садах Петербурга к началу лета

В преддверии летнего сезона МТС установила десятки новых базовых станций LTE в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортном районах Санкт-Петербурга, затронув как густонаселённые жилые кварталы, так и зелёные зоны, включая сады Олимпия, Дворца Юсуповых и Василеостровец, парки Озеро Долгое, Малиновка, Город Героев и Сосновка, а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.

Компания использует в северо-западном регионе все доступные диапазоны частот от 800 МГц до 2600 МГц, чтобы увеличить пропускную способность и ускорить передачу данных, а технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить её к летним нагрузкам.