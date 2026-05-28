Петербург оказался в тройке регионов с самыми тесными квартирами в новостройках

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку регионов России с самыми маленькими квартирами в новостройках.

По данным портала ЕРЗ, на территории Ленобласти средний размер строящихся квартир равен 41,3 квадратного метра. На территории Северной столицы этот показатель составляет 41,4 квадратного метра.

В тройку регионов с самыми тесными новостройками также вошла Запорожская область. Средняя площадь студий в данном регионе достигает около 37 квадратных метров.

Самыми просторными квартирами в строящемся жилье отличаются три региона. В Ингушетии средняя площадь достигает почти 80 квадратных метров. Этот показатель в Калмыкии и Северной Осетии составляет около 61 квадратного метра. В топ регионов с просторными квартирами также вошли Камчатский край, Ивановская область и Чечня.

Аналитики отмечают, что в этих регионах выше потребность в семейных квартирах и меньше распространены компактные инвестиционные форматы. Кроме того, на среднюю площадь строящегося жилья влияют меньший размер рынка и проекты с просторной планировкой.

Ранее стало известно, что 48% россиян из домов старого жилищного фонда мечтают переехать в новостройки. Треть опрошенных готова остаться в старом доме при условии полного устранения всех проблем. Около 28% жителей ветхих домов чувствуют себя в безопасности, остальные испытывают тревогу из-за износа инженерных систем, состояния коммуникаций и проблем с пожарной безопасностью.

