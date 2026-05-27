Застройщикам Петербурга посоветовали делать ставку на инфраструктуру

Агентство Бизнес Новостей собрало за круглым столом участников рынка недвижимости, чтобы обсудить адаптацию жилых комплексов под разные возрастные группы. Тема встречи — «От демографии к квартирографии».

Девелоперы и эксперты искали ответ на вопрос: могут ли строительные компании создавать кварталы, которые «растут» вместе с жителями — от детских площадок до подростковых пространств и стартового арендного жилья. Что важнее: лишние метры или инфраструктура, и всем ли в ЖК нужны дни и те же общественные объекты?

В дискуссии участвовали исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева, представители компании «Главстрой Санкт-Петербург», ГК «Ленстройтрест» и ГК КВС, эксперты «Геоинтеллекта», Консалтингового Центра «Петербургская недвижимость» и агентства «Кристалл Медиа».

Инфраструктура решает

Участники сошлись во мнении: инфраструктура становится главным фактором при выборе жилья. «Наличие школ, детских садов и поликлиник внутри жилого квартала зачастую повышает ликвидность проекта. Максимальную ценность социальные объекты дают в новых кварталах комплексного освоения и пригородных направлениях, где инфраструктура еще формируется или уже работает с высокой нагрузкой», — отмечает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Юдита Григайте.

Она уверена, что для семейного покупателя это один из ключевых факторов выбора. «Он оценивает не только квартиру, но и повседневную среду: где ребенок будет учиться, насколько доступна медицинская помощь, как устроены маршруты внутри района. Когда эти вопросы решены на уровне проекта, это влияет и на скорость принятия решения, и на восприятие надежности девелопера», — подчеркивает эксперт. При этом несемейным покупателям также интересны объекты инфраструктуры, но другие. Они ищут возможность для ведения здорового образа жизни, экономии времени и комфорта.

Соседские клубы как тренд

Ещё один заметный тренд — растущий интерес к соседскому комьюнити. В качестве примера Григайте привела ЖИВИ Клубы в кварталах «Ленстройтреста», работающие с 2021 года. Это общественные пространства с образовательными, спортивными и семейными программами, коворкингами и лекториями. По словам эксперта, такие клубы объединяют жителей, делают жизнь насыщеннее, повышают узнаваемость квартала и формируют бережное отношение к общим территориям.

Среди других тенденций: покупатель молодеет, растёт число одиноких жителей и пар без детей. Инфраструктура, ориентированная на разные возрастные и социальные группы, становится не просто опцией, а обязательным условием для успешных проектов.