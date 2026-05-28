Лариса Долина впервые рассказала об операции на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике. Певица временно сократила концертную деятельность, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

Долина сообщила, что перенесла операцию на позвоночнике. Причиной ухудшения состояния стали высокие профессиональные нагрузки. Певица занята в постановке Театра на Таганке. Плотный график репетиций и постоянные переезды серьезно нагружают организм.

По словам артистки, она старалась не афишировать операцию даже среди близких друзей. В период лечения рядом с ней находилась дочь. Долина отметила, что на ней все быстро заживает. Она также добавила, что это бывает у каждого человека. Певица назвала проблему профессиональной и подтвердила, что у нее есть очень серьезная нагрузка, сообщает Woman.ru.

Реакция общества и отмена концертов

Непростая ситуация заставила Долину иначе посмотреть на жизнь и отношения с людьми. Артистка признавалась, что произошедшее стало для нее серьезной внутренней проверкой на стойкость, веру и способность не сломаться под давлением обстоятельств.

По ее словам, подобные испытания человеку даются не случайно. Иногда именно кризис помогает понять, что в собственной жизни требует переоценки, и увидеть истинное отношение окружающих.

Болезненно певица переживала реакцию некоторых зрителей. В тот период в сети активно обсуждали отмены ее концертов. Также на отдельных выступлениях люди демонстративно покидали зал, увидев певицу на сцене вместе с другими исполнителями.

Квартирный скандал

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала с продажей недвижимости. Мошенники выдавали себя за правоохранителей и банкиров. В звонке они убедили певицу, что ее имущество находится под угрозой. Следуя их инструкциям, артистка продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье.

Изначально недвижимость оценивалась примерно в 138 миллионов рублей, но сделка прошла за 112 миллионов. Вырученные средства Долина сама перевела аферистам.

Когда певица поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Однако квартира уже была продана, а новая собственница законно приобрела жилье и хотела въехать. Долина отказалась освобождать квартиру и попыталась оспорить сделку.

Судебные разбирательства

Первые судебные инстанции принимали решения в пользу артистки. Певица больше года не хотела покидать жилплощадь. Но 16 декабря 2025 года Верховный суд встал на сторону покупательницы. Долину выселили из квартиры 19 января.

Позже певица инициировала новое судебное разбирательство на сумму 176 миллионов рублей. Она привлекла в качестве ответчиков фигурантов дела. Ранее Долина заявляла, что оставила историю с квартирой в прошлом. Она называла себя сильным человеком, который перевернул эту страницу и идет дальше.