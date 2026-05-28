Губернатор Ленобласти Дрозденко перенес операцию на ноге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перенес операцию на ноге после травмы, полученной во время игры в волейбол. Глава региона неудачно приземлился и порвал сухожилие.

Дрозденко сообщил, что травмировал ногу 26 мая во время игры в волейбол. По его словам, небольшая тренировка с баскетбольным мячом прошла успешно, а на волейболе вышел промах. Губернатор 47-го региона неудачно приземлился и порвал сухожилие. В своем Телеграм-канале он отметил, что спорт есть спорт.

Глава региона заявил, что некоторое время будет прихрамывать. По словам Дрозденко, врачи считают эту проблему поправимой и временной. Травма не мешает его работе.

Позже на онлайн-заседании правительства Ленинградской области губернатор сообщил, что перенес операцию. Медики прогнозируют его возвращение в строй к Петербургскому международному экономическому форуму 2026 года. Дрозденко сможет присутствовать на мероприятии.