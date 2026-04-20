Авито: новая экипировка мотивирует каждого пятого жителя Петербурга на спорт

В Санкт-Петербурге 47% горожан уже занимаются активными видами спорта на свежем воздухе (бегом, велоспортом или роликами), причём 23% тренируются систематически, а 24% – от случая к случаю, и ещё 10% только планируют начать, сообщили в пресс-службе Авито.

Исследование, проведённое Авито Рекламой и Авито Товарами среди 10 тысяч респондентов по всей России, показало: за последний год жители северной столицы чаще всего приобретали спортивную одежду (футболки, леггинсы и подобное – 42%), беговые кроссовки (38%), верхнюю одежду (25%), аксессуары (25%), велосипеды или запчасти (19%), а также гаджеты (17%).

Каждый пятый опрошенный (22%) заявил, что обновка служит для него прямым стимулом к тренировкам, а 17% покупают экипировку заранее, чтобы лишить себя оправданий; в сумме 39% используют покупку как психологический толчок к активности. При этом 9% признались, что экипировка так и осталась неиспользованной.

Годовые траты большинства петербуржцев на спортивные товары лежат в диапазоне 5–10 тысяч рублей (33%), до 5 тысяч тратят 23%, от 10 до 20 тысяч – 22%, а средняя сумма по выборке составила 15 316 рублей; наиболее обеспеченные респонденты расходуют 30 068 рублей в год. Среди главных причин заниматься спортом на воздухе – поддержание формы (54%), удовольствие (42%) и ментальное здоровье (42%).