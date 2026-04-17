Авито: покупатели новых авто чаще переключаются на сегменты от 3 до 8 млн рублей

Аналитики Авито Авто изучили динамику спроса, средней цены, структуру предложения и поведение пользователей на этапе выбора автомобиля в первом квартале 2026 года и выяснили, что спрос на новые машины вырос на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при средней цене 3,56 млн рублей.

Доля внимания аудитории распределилась следующим образом: по 29% пришлось на сегменты 2–3 млн рублей и 3–5 млн рублей, причём доля категории 3–5 млн рублей увеличилась на 3,7 процентного пункта, а сегмента 5–8 млн рублей — на 2,5 п.п.

В марте 2026 года доля новых китайских автомобилей в предложении сократилась до 48,3% с 61,3% годом ранее, тогда как доля российских марок выросла с 30,2% до 40,5%.

По мнению экспертов Авито Авто, это связано в том числе с выходом на рынок новых условно российских брендов, например TENET, который занял заметное место в сегменте новых авто стоимостью от 2 до 3 млн рублей. По итогам первого квартала 2026 года две модели TENET (T4 и T7) стали лидерами по популярности, хотя LADA сохраняет крупнейшую долю среди российских брендов — 56%. В пятёрку лидеров по интересу пользователей вошли LADA Granta, TENET T4, TENET T7, HAVAL Jolion и LADA Niva Travel; также высокий интерес вызывают LADA Vesta, HAVAL M6, новая модель LADA Iskra и Evolute i-Space.

Руководитель аналитики Авито Авто Дмитрий Перец отметил, что если в начале 2025 года автомобили российского производства занимали менее 30% предложения, то сейчас это почти каждое второе объявление на платформе, что наглядно демонстрирует скорость изменения структуры рынка новых автомобилей. Кроме того, зафиксирован рост доли автомобилей с электрическими и гибридными двигателями: в марте 2026 года на них пришлось 5,6% предложений на Авито против 4% годом ранее, при этом в Москве их доля достигает 12%, а в регионах — около 5%.

Сервис Селект также показал рост спроса на новые автомобили на 22,7%, что говорит о востребованности прозрачных инструментов выбора. Директор бизнес-направления «Новые авто» в Авито Никита Ивахненко резюмировал, что сегодня покупатель нового автомобиля имеет три основных запроса: экспертиза, прозрачное ценообразование и выбор лучшего предложения в наличии.