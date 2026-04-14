Дачников предупредили о штрафах до 20 тысяч рублей за открытый огонь на участке

Россиянам напомнили о правилах приготовления пищи на открытом огне на дачных участках. За нарушения требований противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова в беседе с РИА Новости рассказала, что готовить шашлык и другую пищу с использованием открытого огня можно только при соблюдении ряда условий. В противном случае россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Бурякова пояснила, что мангал или жаровня должны находиться на расстоянии не меньше пяти метров от дома и хозяйственных построек на участке. Землю вокруг оборудования необходимо очистить на два метра. При нарушении правил противопожарного режима последует предупреждение или штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В регионах с особым противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено. Однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю с крышкой. Бурякова отметила, что в таких регионах сразу штрафуют на сумму до 20 тысяч рублей.