В Ленобласти следователи устанавливают причину смерти 50-летнего хоккеиста

Следователи проводят проверку обстоятельств смерти 50-летнего мужчины на тренировке по хоккею в Ленинградской области. Погибший почувствовал недомогание, ушел в раздевалку и скончался.

Правоохранители проводят доследственную проверку из-за смерти 50-летнего мужчины в раздевалке ледовой арены города Лодейное Поле. По предварительным данным, вечером 16 апреля 2026 года погибший находился на тренировке по хоккею. Он почувствовал недомогание, после чего прекратил занятие и ушел в раздевалку. Предположительно, причиной смерти мужчины стало заболевание.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и провела осмотр. Повреждений на теле мужчины не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В настоящее время следователи продолжают проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена медицинская судебная экспертиза.