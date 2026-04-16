Закон о минимальной стоимости рабочего часа может ударить по бизнесу

Инициатива ввести минимальную оплату часа при неполной занятости может дать обратный результат. Контролировать такой закон почти невозможно, а его принятие вызвано приближением выборов, а не потребностями рынка труда.

Депутат Роман Крастелев раскритиковал идею ввести минимальную оплату часа при неполной занятости. Инициатива парламентариев Государственной думы предполагает установить минимальную зарплату за укороченный день. В беседе с RuNews24.ru эксперт заявил, что это старый вопрос о том, как заставить работодателя платить больше. По его словам, вряд ли большинство избирателей просили усложнять им жизнь и придумывать новые правила.

Крастелев объяснил, что инициатива возникла в преддверии выборов, когда некоторые депутаты проявляют повышенную активность и сочиняют законопроекты, о которых избиратели не просили. Действие этого закона невозможно отследить, а его исполнение довольно сложно обеспечить.

Инициатива может остаться просто громким информационным поводом без шансов на реальное внедрение. По словам депутата, также подобный закон несет риск обратного эффекта. Речь идет о свертывании гибких форматов работы, которые сегодня помогают выживать и компаниям, и соискателям.

По мнению парламентария, это не продуманное регулирование, а ритуальный жест перед выборами. Он продиктован не нуждами граждан или производства.