Закон о минимальной стоимости рабочего часа может ударить по бизнесу

Даниил Александров
Инициатива ввести минимальную оплату часа при неполной занятости может дать обратный результат. Контролировать такой закон почти невозможно, а его принятие вызвано приближением выборов, а не потребностями рынка труда.

Депутат Роман Крастелев раскритиковал идею ввести минимальную оплату часа при неполной занятости. Инициатива парламентариев Государственной думы предполагает установить минимальную зарплату за укороченный день. В беседе с RuNews24.ru эксперт заявил, что это старый вопрос о том, как заставить работодателя платить больше. По его словам, вряд ли большинство избирателей просили усложнять им жизнь и придумывать новые правила.

Крастелев объяснил, что инициатива возникла в преддверии выборов, когда некоторые депутаты проявляют повышенную активность и сочиняют законопроекты, о которых избиратели не просили. Действие этого закона невозможно отследить, а его исполнение довольно сложно обеспечить.

Инициатива может остаться просто громким информационным поводом без шансов на реальное внедрение. По словам депутата, также подобный закон несет риск обратного эффекта. Речь идет о свертывании гибких форматов работы, которые сегодня помогают выживать и компаниям, и соискателям.

По мнению парламентария, это не продуманное регулирование, а ритуальный жест перед выборами. Он продиктован не нуждами граждан или производства.

Мойка78: СберПрайм — титульный партнёр пяти марафонов России в 2026 году

В 2026 году подписочный сервис СберПрайм (часть экосистемы Сбера) станет титульным партнёром пяти крупнейших беговых событий страны. В список вошли: Казанский марафон, СберПрайм Зелёный Марафон, Красочный забег в Москве, марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московский Марафон.Календарь событий— Казанский марафон (1–3 мая). Современная история забегов в столице Татарстана началась в 2015 году после 25-летнего перерыва (первый старт прошёл ещё в 1974-м). За 12 лет количество участников увеличилось в 15 раз.— СберПрайм Зелёный Марафон (30 мая). Ежегодный благотворительный семейный праздник от Сбера охватит 60 городов — от Владивостока до Калининграда. Ожидается более 140 тысяч участников. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Средства направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом...
Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS изменила состав после встречи с Солнцем

Международная группа астрономов с помощью японского телескопа «Субару» на Гавайях зафиксировала изменение химического состава кометы 3I/ATLAS после сближения с Солнцем. Соотношение углекислого газа к воде в газовом облаке вокруг ядра значительно, что указывает на неоднородность структуры межзвездного объекта.Динамическая химия кометыКомета 3I/ATLAS стала третьим официально признанным межзвездным объектом в Солнечной системе. Ученые с помощью 8,2-метрового телескопа «Субару» заглянули в процессы, которые происходят с кометой после ее максимального сближения с Солнцем. Группа исследователей под руководством Йошихару Шиннака из Киотского университета Санге сосредоточились на анализе газового облака вокруг ядра.Главным показателем стало соотношение углекислого газа к воде. Оказалось, что этот коэффициент заметно ниже тех значений, которые фиксировали на ранних этапах пути кометы. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале в Astronomical Journal.Слоеная структура межзвездного...
Новости

Мойка78: СберПрайм — титульный партнёр пяти марафонов России в 2026 году

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS изменила состав после встречи с Солнцем

