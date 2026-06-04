Первый советско-американский фильм сняли на студии «Ленфильм» в разгар холодной войны. Спустя десятилетия на той же площадке произошла вторая встреча двух стран уже в новых исторических условиях.

В 1976 году на киностудии «Ленфильм» начались съемки первого советско-американского фильма под названием «Синяя птица». В Ленинград прибыла голливудская делегация с Элизабет Тейлор, Джейн Фондой и Авой Гарднер в составе. Американские звезды работали на одной площадке с советскими актерами. Об этом сообщил Телеграм-канал «ЭТО БАЗА креативных индустрий».

Съемочный процесс продлился два года. В нем задействовали 800 человек массовки. Вокруг площадки постоянно находились сотрудники КГБ. Костюмы для Тейлор создала художница Марина Азизян. Большинство платьев сшили из отечественного бельевого трикотажа в условиях острого дефицита тканей. Одно из них осталось на студии и сейчас хранится в музее «Ленфильма».

Спустя десятилетия на той же локации состоялась вторая встреча представителей двух стран. Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук посетил музей и сфотографировался с платьем Элизабет Тейлор. Он пояснил, что называет актрису просто по имени, поскольку она считается частью его семьи.

Кук уточнил, что лучший друг его отца был одним из мужей Тейлор. По мнению организаторов мероприятия, такие исторические совпадения наглядно демонстрируют, как культура и креативная индустрия способствуют сближению стран.