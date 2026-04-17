Утром в пятницу на территории Ленобласти сняли режим беспилотной опасности

В Ленинградской области объявили отбой беспилотной опасности в регионе утром 17 апреля. За ночь зафиксированы повреждения автомобиля и здания, а также возгорание складского помещения в Выборгском районе.

В 8 утра 17 апреля в Ленинградской области объявили отбой беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале сообщил, что количество сбитых БПЛА увеличилось до 12.

В результате падения дрона на территории Ломоносовского района осколками повреждены одно транспортное средство и окна соседнего здания. Также зафиксировано падение обломков БПЛА в Выборгском районе без причинения ущерба.

По словам главы региона, в Ермилово при отражении атаки из-за падения обломков произошло возгорание складского помещения. На место происшествия прибыли пожарные части района. В ходе всех инцидентов никто не пострадал.