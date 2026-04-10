В пятницу сбои в работе Телеграма на территории России достигли 100 процентов

Уровень сбоев в работе Телеграма в России достиг 100% в ночь на 10 апреля. Пользователи сообщают, что мессенджер не работает с использованием сервисов для обхода блокировок.

Сетевые сбои в работе Телеграм в России достигли пика. По данным мониторингового сервиса DownDetector, около часа ночи по московскому времени уровень неполадок резко вырос до 100%.

Утром в пятницу количество жалоб из разных регионов продолжило увеличиваться. В течение пяти минут поступало несколько десятков сообщений. Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с мобильным приложением. Также россияне сообщали о некорректно работающих оповещениях и невозможности пользоваться веб-версией.

Некоторые люди не могут зайти в приложение, потому что оно закрывается сразу после запуска. У других пользователей доступ сохраняется, но не грузятся картинки и видео.

Отметим, что причины сбоев пока неизвестны. Российские власти и администрация мессенджера ситуацию не комментировали.