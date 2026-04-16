Мойка78: СберПрайм — титульный партнёр пяти марафонов России в 2026 году

В 2026 году подписочный сервис СберПрайм (часть экосистемы Сбера) станет титульным партнёром пяти крупнейших беговых событий страны. В список вошли: Казанский марафон, СберПрайм Зелёный Марафон, Красочный забег в Москве, марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московский Марафон.

Календарь событий

— Казанский марафон (1–3 мая). Современная история забегов в столице Татарстана началась в 2015 году после 25-летнего перерыва (первый старт прошёл ещё в 1974-м). За 12 лет количество участников увеличилось в 15 раз.

— СберПрайм Зелёный Марафон (30 мая). Ежегодный благотворительный семейный праздник от Сбера охватит 60 городов — от Владивостока до Калининграда. Ожидается более 140 тысяч участников. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Средства направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: педагоги и психологи разработают для них индивидуальные образовательные маршруты.

— Красочный забег в Москве (7 июня). Дистанция 5 км через «цветные облака». Это забег-развлечение (фан-ран), где главное — не время, а впечатления.

— Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (4 июля). Старейший марафон города ведёт свою историю с 1990 года.

— Московский Марафон (26–27 сентября). Крупнейшее беговое соревнование в России, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов (AIMS).

Инфраструктура на марафонах

Как сообщает компания, СберПрайм обеспечивает потребности спортсменов на всех этапах: от тренировок до поездок и восстановления.

Организаторы обещают, что каждый из пяти стартов станет больше, чем просто спортивным событием. На площадках появятся зоны пожеланий, стенды цифрового забега, пространства заботы, тематические тоннели на дистанциях, а также музыкальные и фуд-зоны для бегунов и болельщиков. Помощником в вопросах здорового образа жизни выступит «ГигаЧат».

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Беговое сообщество в России растёт с каждым годом. Сегодня старты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге собирают сотни тысяч бегунов. Для нас большая честь поддержать этот импульс в статусе титульного партнёра главных забегов страны в 2026 году. Благодаря партнёрам экосистемы Сбера мы помогаем не только на финишной прямой, но и задолго до старта».

