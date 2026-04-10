Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о потеплении на предстоящие выходные

После холодных дней в Санкт-Петербурге установилась теплая и сухая погода благодаря антициклону. Утром 10 апреля температура воздуха достигла 4,5 градуса, а в выходные днем ожидается до 15 градусов.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Телеграм-канале сообщил, что ветер ослабел и прогрев воздуха стал заметнее. Утром 10 апреля температура в городе достигла 4,5 градуса, тогда как в предыдущие дни такая отметка сохранялась большую часть суток.

По словам синоптика, впереди антициклон принесет сухую и солнечную погоду. Однако по ночам в области температура опуститься до -8 градусов, но солнце быстро прогревает воздух, и к утру заморозки уже не чувствуются.

Колесов добавил, что что в субботу столбики термометров покажут 12 градусов, а с воскресенья воздух прогреется до отметки в 15 градусов.