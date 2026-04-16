Полиция задержала трех подозреваемых в выводе 600 млн рублей за границу

Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с УФСБ и таможней пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за рубеж. Общий объем операций превысил 600 миллионов рублей, а доход теневых банкиров составил 24 миллиона.

В схеме участвовали трое человек. В их число вошла женщина 39 лет и двое мужчин 42 и 36 лет. Они организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Злоумышленники предоставляли в банки фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний были переведены многомиллионные суммы.

Кроме того, фигуранты выполняли функции теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход злоумышленников составил 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и деньги, использовавшиеся в противоправной деятельности. Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о валютных операциях с подложными документами, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. На данный момент трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу.

Отметим, что в деле фигурируют три статьи УК РФ. По самой тяжкой части валютных операций с подложными документами грозит до десяти лет колонии. За незаконную банковскую деятельность наказание составит до семи лет. За создание преступного сообщества максимальный срок достигнет двадцати лет.