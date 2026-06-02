В Петербурге передали заказчику второй ярусолов-процессор проекта «Марлин»

В Санкт-Петербурге прошла церемония передачи заказчику ярусолова-процессора «Марлин». Рыбопромысловое судно способно вести промысел и перерабатывать улов прямо на борту.

На судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась передача заказчику ярусолова-процессора «Марлин», который стал вторым судном в этой серии. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков выступил на церемонии и поздравил всех, кто принимал участие в создании рыболовецкого судна.

По словам Полякова, «Марлин» входит в немногочисленный класс ярусоловов-процессоров. Такие суда ловят рыбу и перерабатывают улов прямо на борту. Большая часть оборудования сделана в России. Это доказывает высокий уровень отечественного судостроения и курс на технологическую независимость.

Как отметил вице-губернатор в мессенджере «Макс», каждый новый проект такого уровня обновляет рыбопромысловый флот, укрепляет промышленность и развивает региональные экономики.

Напомним, что 14 мая на «Северной верфи» заложили новый фрегат «Адмирал флота Громов». Кирилл Поляков тогда подчеркнул, что корабль построят полностью на отечественной базе с использованием российских технологий, оборудования и материалов.