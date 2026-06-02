В Петербурге задержали двух обвиняемых по делу о хищении больше 8 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве.

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года злоумышленники администрировали закрытый чат в одном из мессенджеров. Пользователи направляли сведения об абонентских номерах мобильных операторов.

Полученные данные передавали в пресс-центры на территории одного из недружественных государств. С этих аккаунтов злоумышленники звонили гражданам. Под разными предлогами они похищали деньги с банковских карт.

Жертвами преступной схемы стали 17 человек. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, 17 эпизодов мошенничества и три эпизода по статье о вовлечении несовершеннолетних. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых для возмещения ущерба. Уголовное дело было направлено в суд.