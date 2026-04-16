Авито Недвижимость: в Петербурге растет активность на вторичном рынке жилья

Специалисты Авито Недвижимости в рамках выступления на Всероссийском жилищном форуме представили актуальную оценку ситуации на рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты отмечают рост активности на вторичном рынке и постепенное усиление роли ипотечных инструментов.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин, на вторичном рынке региона фиксируется устойчивое увеличение количества сделок. Этот тренд начал формироваться во второй половине прошлого года и продолжает развитие.

По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, в марте 2026 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 24% в Санкт-Петербурге и на 39% в Ленинградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по итогам первого квартала в Санкт-Петербурге было заключено 14,8 тыс. договоров купли-продажи, что на 11% больше, чем годом ранее. По этому показателю город входит в число крупнейших рынков страны, уступая только Москве и Московской области.

При этом структура рынка постепенно меняется. В Санкт-Петербурге сегодня продается в 2,3 раза больше вторичного жилья, чем в Ленинградской области, тогда как годом ранее этот разрыв был выше.

Стоимость предложения на вторичном рынке также продолжает расти. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра достигла 272 тыс. рублей, увеличившись на 16% за год. В Ленинградской области показатель составил 119 тыс. рублей, рост — 2%.

Сохраняется интерес к различным форматам жилья. В Санкт-Петербурге студию можно приобрести в среднем за 7 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 10 млн рублей, двухкомнатную — за 16 млн рублей, трехкомнатную — за 21,6 млн рублей.

Одновременно увеличивается доля сделок с использованием ипотеки. В Санкт-Петербурге показатель вырос с 15% до 31% за год, в Ленинградской области — с 16% до 34%.

«На рынке усиливается конкуренция за качественные объекты. Покупатели активно сравнивают предложения в новостройках и на вторичном рынке, и часть спроса смещается в сторону готового жилья. Это связано в том числе с разницей в ценах между сегментами: в Ленинградской области вторичное жилье в марте было дешевле новостроек в среднем на 32%, — отмечает Сергей Ерёмкин. — Дополнительное влияние оказывает расширение условий семейной ипотеки и повышение доступности рыночных кредитов. Если текущий тренд сохранится, 2026 год может стать периодом усиления вторичного рынка».

Эксперты также отмечают рост значимости профессионального сопровождения сделок. По данным Авито Недвижимости, около половины покупателей в прошлом году привлекали агентов для помощи в проведении сделки.

Кроме ипотечных инструментов, россияне активно используют альтернативные источники финансирования. Так, 54% покупателей направляют средства от продажи предыдущего жилья, что усиливает взаимосвязь между первичным и вторичным рынками.

На этом фоне Авито Недвижимость развивает сервисы для упрощения сделок. В ряде городов тестируются решения «Комфортная сделка» и «Новостройки для агентов», которые помогают выстраивать более эффективное взаимодействие между собственниками, агентами и застройщиками.

Первичный рынок при этом проходит этап адаптации после изменений в программе «Семейная ипотека». По итогам первого квартала количество сделок в новостройках в Санкт-Петербурге выросло на 24%, в Ленинградской области — на 47%, однако в марте наблюдалась коррекция относительно февраля.

Несмотря на это, рынок сохраняет устойчивость. Уровень распроданности новостроек в Санкт-Петербурге остается высоким, а покупатели продолжают рассматривать новые проекты.

Таким образом, рынок недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в начале 2026 года характеризуется ростом активности на вторичном рынке, усилением роли ипотеки и постепенной трансформацией структуры спроса.