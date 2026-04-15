Солнечная буря может спровоцировать панику и хаос в городах

Британские ученые предупреждают, что экстремальная солнечная буря может спровоцировать не только отключения электроэнергии, но и панические закупки, общественные беспорядки и волну дезинформации.

Теории заговора

В январе 2026 года Совет по науке и технологиям Великобритании опубликовал четвертое издание доклада «Краткий обзор наихудших сценариев развития космической погоды». Авторы подчеркивают, что недостаточная осведомленность общественности делает общество особенно уязвимым для дезинформации. Опрос британских ученых в 2014 году показал, что 46% взрослых никогда не слышали о космической погоде, а еще 29% слышали термин, но почти ничего о нем не знали.

При ограниченной осведомленности научная коммуникация рискует быть заглушена дезинформацией, распространяющейся в результате эффекта эхо-камеры социальных сетей. По словам исследователей, в такие моменты могут возникать пугающие и сенсационные нарративы, усиливающие общественную тревогу и усугубляющие другие поведенческие риски.

Панические закупки и общественные беспорядки

В докладе ученых указано, что во время экстремальных космических погодных явлений люди могут начать запасаться предметами первой необходимости. Даже без прямого ущерба для цепочек поставок, резкий рост спроса может привести к дефициту, сообщает Space.com.

По словам ученых, поведение человека может усугубить общие последствия кризиса. В случае масштабных отключений электроэнергии неравенство в процессе восстановления электроснабжения, когда приоритет отдается одним регионам, может вызвать общественное недовольство. В крайних случаях это может стать главной причиной протестов, особенно если жители почувствуют несправедливое отношение.

Реакции религиозных групп

В докладе также рассматривается концепция милленаризма. Это вера в то, что крупное событие может спровоцировать конец света или глубокую социальную трансформацию.

Некоторые люди или группы могут истолковать экстремальное космическое погодное явление как надвигающийся апокалипсис. Ученые отмечают, что идеи быстро распространяются в современном цифровом мире. Граница между маргинальными убеждениями и крупными сообществами может стираться.