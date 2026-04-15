В Петербурге теплоходам разрешат проходить под разведенными мостами

Прогулочные теплоходы теперь могут проходить в разведенные пролеты мостов в Петербурге, но только по специальному разрешению. Это новшество стартующего высокого туристического сезона, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В Смольном подчеркнули, что речь идет об одно- и двухпалубных судах. Изменения в федеральные правила безопасности судоходства внесли специально, чтобы туристы могли получить максимум впечатлений от нового опыта. Новыми правилами могут воспользоваться перевозчики, организующие экскурсии и прогулки в ночное время.

Напомним, что 15 апреля в Петербурге стартовала навигация для маломерных судов. В текущем году для швартовки доступны 21 городской причал и больше 140 частных. Также планируется открытие нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади.