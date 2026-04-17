Австралийское шоу может помочь Меган Маркл перезапустить карьеру

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Герцогиня Сассекская Меган Маркл готовится выйти в эфир австралийской версии шоу MasterChef в качестве приглашенного судьи. Эксперты расценивают этот шаг как стратегическую попытку оценить реакцию публики перед возможным полноценным возвращением на телевидение.

Стратегия герцогини

Меган Маркл впервые после выхода ее собственного шоу на Netflix появится на телеэкранах в качестве звездного судьи австралийского кулинарного конкурса MasterChef. Этот шаг совпадает с визитом герцогини и принца Гарри в Австралию, который стал первым с момента их официального королевского турне в 2018 году.

Эксперт по связям с общественностью среди знаменитостей Кейли Корнелиус заявила, что данное решение не выглядит случайным. По ее мнению, в действиях Меган прослеживается четкая стратегия, направленная на возвращение в мир знаменитостей. Выбор Австралии Корнелиус назвала особенно удачным, поскольку этот рынок традиционно относится к герцогине благожелательно.

Кроме того, работа на австралийском телевидении позволяет Меган действовать в некотором отдалении от того пристального внимания, которое она испытывает в США и Великобритании, сообщает The Mirror.

Личный бренд

По словам эксперта, Меган Маркл сосредоточена на создании узнаваемого личного бренда по мере расширения своих бизнес-проектов. Эксперт отметила, что герцогиня намерена укрепить свою репутацию в Австралии, сформировав лояльную аудиторию. Это может предшествовать возможному переносу на австралийский рынок ее бренда As Ever.

Корнелиус добавила, что Меган осознала необходимость создания сильной идентичности, которая выходит за рамки ее королевских титулов. По мнению специалиста, опора на ассоциацию с королевской семьей не принесла предыдущим проектам герцогини ожидаемого успеха.

Участие в MasterChef Australia эксперт назвала пробным запуском перед масштабным возвращением в центр внимания шоу-бизнеса. Это появление поможет оценить аппетит аудитории к полномасштабному телевизионному камбэку.

Риски и критика

В случае успеха позиции Меган Маркл в глазах кастинг-продюсеров серьезно укрепятся. Однако нынешний четырехдневный визит пары в Австралию уже вызвал критику. Поездка, которая финансировалась из частных источников, включала перелет коммерческим рейсом Qantas Airways из Лос-Анджелеса в Мельбурн.

Этот визит вызывает беспокойство у приближенных к королевскому дворцу. Эксперт по королевской семье Кинси Шофилд напомнила, что подобные действия игнорируют прямое указание покойной королевы о невозможности половинчатого статуса для Сассексов.

Кроме того, в Австралии пара извлекает прибыль из своих титулов, несмотря на то, что большинство родственников принца Гарри отказываются отвечать на его звонки.

