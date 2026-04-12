Стал известен размер пенсии для россиян без трудового стажа

Размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа установлен на уровне 9,4 тысячи рублей в месяц. Однако итоговая сумма зависит от региона проживания.

Размер выплат

В 2026 году страховая пенсия по старости положена только при стаже от 15 лет и наличии минимум 30 пенсионных коэффициентов. Если этих условий нет, человек получает социальную пенсию по линии государственного обеспечения. Депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с Lenta.ru объяснил разницу между этими видами выплат для тех, кто не работал официально.

По его словам, с 1 апреля 2026 года размер социальной пенсии установлен на уровне 9,4 тысячи рублей в месяц для мужчин от 69 лет и женщин от 64 лет. При этом реальная выплата может быть выше. Если общий доход неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему назначают социальную доплату до этого уровня.

Парламентарий пояснил, что при расчете учитывают не только саму пенсию, но и другие денежные выплаты и меры поддержки, поэтому итоговая сумма зависит от региона.

Условия назначения страховой пенсии

Работодатели ежемесячно платят за сотрудников страховые взносы в размере 30% от зарплаты. Из них 22% идут на обязательное пенсионное страхование, 5,1 процента на медицинское, а 2,9% на социальное. Эти деньги не удерживают из зарплаты работников, их платит работодатель.

Взнос на будущую пенсию делят на две части. Индивидуальная часть, то есть 16 процентов, переводится в пенсионные баллы. Солидарная часть, а именно 8%, направляется на выплаты нынешним пенсионерам.

Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно выполнить три условия. В 2026 году пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин 59 лет. Также необходим минимальный страховой стаж в 15 лет и минимальное количество пенсионных баллов в 30.

Начисление пенсионных баллов

За каждый год официальной работы начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от размера заработной платы: чем выше доход, тем больше баллов. Однако за один год нельзя накопить больше 10 ИПК.

Баллы начисляются также за нестраховые периоды. За отпуск по уходу за первым ребенком до полутора лет дают 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и последующими — 5,4 балла. За уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет начисляют 1,8 балла. За срочную службу в армии также дают 1,8 балла. За участие в СВО начисляют 3,5 балла.