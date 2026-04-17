Работающие пенсионеры смогут вернуть часть денег за ремонт машины

Депутаты Государственной думы предложили ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров на ремонт личных автомобилей. Инициатива направлена на частичную компенсацию социально значимых расходов пожилых водителей, особенно в сельской местности.

Выплата за ремонт автомобиля

В Государственной думе выступили с инициативой о предоставлении налогового вычета на ремонт автомобилей для работающих пенсионеров. Авторы инициативы предлагают рассчитывать по расходам на ремонт одного транспортного средства, который использует в личных целях. Годовой лимит таких расходов пока не установлен, но для получения компенсации пенсионер должен будет предоставить подтверждающие документы из автосервиса.

Важным условием является наличие у заявителя официального дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, поскольку вычет представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ, сообщает ТАСС.

Необходимый транспорт

Парламентарии отметили, что для многих пожилых людей автомобиль остается жизненно необходимым средством в повседневной жизни. С его помощью пенсионеры добираются до поликлиник и аптек, ездят на дачные участки и за продуктами. Особенно остро вопрос транспорта стоит в небольших городах и сельской местности, где автомобиль зачастую является единственным удобным способом доступа к социальным объектам.

При этом поломка машины может повлечь за собой большие финансовые траты, которые для человека с пенсионным доходом становятся особенно чувствительными. Депутаты подчеркнули, что их предложение соответствует сложившейся логике налоговой политики России.

Общие правила получения вычетов

Новая инициатива о ремонтных вычетах для пенсионеров пока находится на стадии рассмотрения.

Напомним, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход или вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Получить его может любой налоговый резидент РФ с официальным доходом, облагаемым по ставке от 13 до 22%. С 1 января 2026 года права на вычет лишаются лица, признанные иностранными агентами. Не могут претендовать на компенсацию и самозанятые, так как они не платят подоходный налог.

Виды существующих вычетов и лимиты

На практике существует несколько категорий вычетов. Имущественный вычет при покупке жилья позволяет вернуть до 260 тысяч рублей с суммы расходов на приобретение или строительство, а также до 390 тысяч с уплаченных ипотечных процентов.

Социальный вычет на лечение и обучение дает возможность вернуть 13 процентов от понесенных затрат при общем годовом лимите в 150 тысяч рублей.