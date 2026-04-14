Казарму лейб-гвардии Стрелкового артдивизиона выставили на торги

Здание бывшей казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне выставили на аукцион. Победитель торгов получит памятник архитектуры в аренду на 49 лет.

Информация о появлении здания на торгах была размещена на сайте пресс-службы Смольного. Строение с тремя этажами и площадью 2,3 тысячи квадратных метров было возведено в начале XX века. Казармы являются объектом культурного наследия регионального значения и входят в состав ансамбля.

Победитель торгов получит здание в аренду на 49 лет по программе «Рубль за метр». Из данного срока семь лет отведены на ремонтные работы. Изначально ежемесячная аренда обойдется в 717 тысяч рублей. После окончания работ стоимость аренды составит рубль за квадратный метр в год.

Напомним, что казармы построили в 1908–1909 годах для размещения легких артиллерийских батарей при гвардейской стрелковой бригаде. Военнослужащие располагались там до начала Первой мировой войны. После революции в здании оборудовали жилые помещения.