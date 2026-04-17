На выходных Петербург накроет магнитная буря

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о магнитной буре, которая накроет город в выходные. Нестабильная геомагнитная обстановка продлится около двух-трех дней, а активная фаза шторма завершится предположительно 20 апреля.

В течение суток на Земле начнутся магнитные бури, вызванные приходом потока быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По расчетам ученых, вечером 17 апреля поток догонит Землю, запустив двух-трехдневный период нестабильной геомагнитной обстановки. Самое сильное воздействие специалисты ожидают в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям.

Эксперты отмечают, что 20 апреля магнитное поле придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма закончится. Данная корональная дыра уже оказывала воздействие на Землю, спровоцировав магнитные бури уровня G1-G2.

Напомним, что во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт. В этот период их нередко беспокоят головные боли, мигрени, тахикардия, скачки артериального давления и бессонница.