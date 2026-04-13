Фонд развития промышленности Петербурга одобрил займы на 330 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил льготные займы двум городским предприятиям на общую сумму свыше 330 миллионов рублей.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление льготных займов двум городским предприятиям. Общая сумма финансирования превысила 330 миллионов рублей. Компании получат средства под 3-7% годовых на срок до 60 месяцев. Займы направят на развитие инфраструктуры и роботизацию.

Компания «Техник+» получит 307 миллионов рублей под 3% годовых на закупку робототехнических комплексов. Предприятию «Клевер» выделят 24,1 миллиона рублей под 5-7% годовых на оборудование для критически важных промышленных объектов, подчеркнул Поляков.

Вице-губернатор отметил, что в настоящее время на рассмотрении Фонда находятся заявки от промышленных предприятий на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. По программе роботизации заявлено 237 миллионов. В 2026 году через Фонд планируют поддержать городских производителей на 2,7 миллиарда рублей.