Принц Гарри не хотел быть членом королевской семьи из-за смерти матери

Принц Гарри заявил, что отказывался от королевской роли из-за гибели матери. Однако позже герцог Сассекский поменял свою позицию и сделал это ради того, чтобы изменить мир к лучшему.

На саммите в Мельбурне принц Гарри выступил с речью о лидерстве, психологической безопасности и связях между людьми на работе. Он рассказал о горе после смерти матери и о том, как чувствовал себя потерянным и бессильным. После гибели принцессы Дианы он не хотел быть членом королевской семьи и долгие годы прятал голову в песок.

Однако со временем принц изменил свое мнение. Он решил использовать свои возможности и ресурсы, на то, чтобы оправдать надежды матери, сообщает The Mirror.

Гарри признался, что часто чувствовал себя подавленным, потерянным, преданным и бессильным. Иногда ему приходилось делать вид, что все в порядке, чтобы никого не подвести. Он долго откладывал терапию и обратился к ней только в старшем возрасте

В тот же день Меган Маркл заявила, что каждый день в течение десяти лет подвергалась травле и нападкам, назвав себя самым затравленным человеком в мире.