В апреле над Землей пролетит уникальная комета

Во второй половине апреля России смогут наблюдать яркую комету C/2025 R3. Объект приблизится к Земле на расстояние 70-71 миллионов километров и станет виден невооруженным глазом.

Космический объект

Комету открыли 8 сентября 2025 года с помощью системы PanSTARRS на Гавайях. На первых снимках она выглядела как тусклое пятнышко 19-й звездной величины. Последующие наблюдения подтвердили ее движение на фоне звезд. Орбитальные расчеты опубликовал Центр малых планет.

В официальном названии C/2025 R3 буква C означает непериодическую комету на долгопериодической или гиперболической орбите. Цифры 2025 указывают год открытия. Буква R говорит о том, что комету заметили в первой половине сентября. Последняя цифра 3 показывает, что это третья комета, открытая в тот период.

Когда и как наблюдать комету

По расчетам ученых, комета пройдет ближайшую к Солнцу точку орбиты 20 апреля 2026 года на расстоянии около 76,3 миллиона километров. Затем 26 апреля объект приблизится к Земле до 70-71 миллионов километров. На пике комета достигнет примерно 3-4-й звездной величины.

Астрономы отмечают, что этого значения достаточно, чтобы увидеть ее невооруженным глазом на темном небе вдали от городских огней. Комета может стать еще ярче за счет эффекта прямого рассеяния солнечного света в пылевом следе, достигнув 0 или -1 звездной величины.

В Северном полушарии комету ищут на утреннем небе примерно до 25 апреля, после чего она подойдет слишком близко к Солнцу и почти пропадет из виду. Новолуние 17 апреля обеспечит хорошую видимость, так как свет Луны не будет мешать. В конце апреля комета уйдет в южное полушарие и начнет тускнеть.

Уникальные особенности орбиты

Орбита кометы наклонена примерно на 125 градусов к плоскости эклиптики. Объект движется по ретроградной траектории, что типично для тел из облака Оорта. Это гипотетическая сферическая оболочка из триллионов ледяных глыб на внешней границе Солнечной системы.

Расчеты ученых показывают, что орбита C/2025 R3 может оказаться настолько вытянутой, что не образует замкнутой петли вокруг Солнца. Если она окажется гиперболической, комета пролетит мимо Солнца один раз и отправится обратно в межзвездное пространство.

Апрель 2026 года может стать единственным временем в истории, когда люди смогут ее увидеть. Даже если орбита окажется замкнутой, орбитальный период будет настолько долгим, что никто из ныне живущих не увидит ее возвращения.