Сотрудники прокуратуры получили жалобу на певицу Ларису Долину

На народную артистку России Ларису Долину подали жалобу в прокуратуру из-за пруда, который певица выкопала на своем участке в подмосковном поселке Славино. Заявитель утверждает, что вода из пруда загрязняет ручей, а также требует провести проверку.

Обвинение

Бизнесмен Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с жалобой на Ларису Долину. По его словам, пруд участке певицы, представляет угрозу для окружающей среды. В эфире программы «Светская хроника» Рыськов заявил, что при организации пруда был вырыт котлован и изменен рельеф в прибрежной защитной полосе. Также из труб на пруды сбрасывается жидкость с неизвестным химическим составом, которая может загрязнить ручей протяженностью больше десяти километров.

Эколог Максим Положий объяснил, что если искусственный пруд соединен напрямую с поверхностным водным объектом, то он является федеральной собственностью. В этом случае на него нужно оформлять договор водопользования. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа, чтобы установить факт экологического ущерба.

Наказание для Долиной

Если вина Долиной будет доказана, артистке грозит штраф. Адвокат Петр Арешев пояснил, что для физических лиц он составит до пяти тысяч рублей, для предпринимателей до 30 тысяч, а для компаний до миллиона рублей. Кроме того, артистку могут обязать оплатить очистку ручья.

По информации некоторых СМИ, на создание пруда Долина потратила около двух миллионов рублей. Сумма возможного возмещения ущерба была оценена в 100 миллионов рублей. Эколог Положий отметил, что иногда дешевле платить за негативное воздействие на окружающую среду, чем устанавливать новые очистные сооружения, которые могут стоить миллиарды.

Реакция Долиной и поддержка соседей

Друзья и коллеги артистки отмечают, что Долина до сих пор не может прийти в себя после истории с квартирой, которую она продала под воздействием мошенников. Представитель артистки Сергей Пудовкин заявил, что ситуация перевернула жизнь певицы и разрушила ее здоровье. Сама Долина призналась, что пережить все это можно только с очень сильным характером и верой в то, что хороших людей больше, чем тех, кто желает зла.

На защиту певицы встали соседи по поселку, которые заявили, что не замечают никакого вреда от пруда и не имеют ничего против Долиной. Певица Анна Калашникова предположила, что Долину могли обмануть ответственные за строительство пруда. Также рабочие могли оказаться просто некомпетентны.