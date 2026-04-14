Суд встал на сторону ректора СПбГУП в споре с изданием

Суд удовлетворил иск ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого к изданию «Коммерсантъ».

Тверской суд Москвы признал порочащими сведения, опубликованные в статье АО «Коммерсантъ» о нарушении Запесоцким действующего законодательства. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был удовлетворен 13 апреля 2026 года.

Президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский совместно с коллегами назвали это решение важным, поскольку именно с публикации в «Коммерсанте» началась масштабная кампания по дискредитации экс-ректора. Адвокаты подчеркнули, что публикация недостоверных порочащих сведений недопустима в правовом государстве.