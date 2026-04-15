Камень под памятник Лихачеву заложили в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 14 апреля почтили память русского ученого академика Николая Петровича Лихачева.

Глава Петроградского района Северной столицы Дмитрий Ваньчков сообщил, что 14 апреля в районе отметили 90 лет со дня смерти академика Николая Петровича Лихачева. Почти треть века ученый прожил на Петроградской стороне. Его дом на Петрозаводской улице сохранился до наших дней. Сегодня в этом здании располагается Санкт-Петербургский институт истории РАН.

Ваньчков принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района подчеркнул, что установка камня является символов глубокого уважения к человеку, который в самые непростые времена продолжал исследования и сохранил национальное достояние.

Напомним, что Николай Петрович Лихачев являлся известным российским и советским ученым, историком и искусствоведом. Он также был крупным собирателем древних памятников.