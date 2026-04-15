Россиянам рассказали о способах избежать обострения аллергии весной

Весной миллионы россиян страдают от аллергии на цветение, но временный отъезд из города не решит проблему. Медики советуют гулять после дождя, промывать нос солевым раствором и использовать маски.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с 360.ru объяснила, что спастись от аллергии на цветение в Москве поможет только радикальное лечение. По ее словам, пыльца березы считается главным аллергеном. Бегство из города не поможет, ведь дерево растет почти во всех регионах страны.

Пыльца березы цепляется за одежду и кожу благодаря микроскопическим крючкам и быстро разносится повсюду. В качестве временного убежища врач посоветовала поездку в северные регионы, горы, а также Астраханскую область и Калмыкию.

Логина отметила, что рост аллергических заболеваний связан с изменением среды обитания человека. К факторам риска относятся техногенные выбросы, хронический стресс, бесконтрольный прием лекарств и продукты с консервантами. Для облегчения состояния в сезон цветения врач советует гулять после дождя или вечером, носить солнцезащитные очки и маску, промывать нос солевым раствором, держать окна закрытыми и делать влажную уборку.

Радикальное лечение включает два метода. Первый из них называется аллерген-специфическая иммунотерапия, когда пациенту вводят микродозы аллергена. Второй метод представляет собой аутолимфоцитотерапию, которая использует собственные иммунные клетки человека. Врач подчеркнула, что аллергия излечима, и призвала не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту для подбора терапии.